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Sokakta havaya rastgele ateş ederek, korku dolu anlar yaşattı

26.09.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da sokakta tabanca ile havaya ateş ederek ilerleyen bir kişi korku dolu anlar yaşattı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, sokakta 9 boş kovan bulundu. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen genç, polis ekiplerine uzun süre direndikten sonra karakola götürüldü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 265 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerine gelen 3 arkadaş grubundan bir kişi yanında bulunan tabanca ile havaya ardı ardına ateş etti. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, sokakta ateş eden şahısları aynı sokağın başında yakaladı. Yakalanan ve tabancayı ateşlediği iddia edilen şahıslardan M.B., polis ekiplerine karakola gitmemek için uzun sure direndi. Şahıs bir sure sonra kelepçe takılarak polis ekiplerince karakola götürüldü.
Olay anı ise sokak üzerinde bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokakta yürüyen 3 arkadaştan bir tanesinin elinde bulunan tabanca ile havaya rasgele ateş ederek ilerlediği görüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise sokağı araç trafiğine kapatarak incelemede bulundu. Yapılan incelemede 9 tane boş kovan bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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