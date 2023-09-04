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Sokakta keşfedilen futbolcular, Gençlerbirliği'yle sözleşme imzaladı

04.09.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Altındağ Gençlik Merkezi'nin, sağlıklı yaşam için başlattığı "Sokaktan Spora Projesi"nde keşfedilen 3 genç futbolcu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'yle sözleşme imzaladı.

Altındağ Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törene, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tarık Karkınçam, Gençlerbirliği Kulübü Gençlik Geliştirme Direktörü Seçkin Topçu, futbolcular İbrahim Karataş, Furkan Uçarcı ve Yasin Doğanyiğit ile futbolcuların aileleri katıldı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tarık Karkınçam, yaptığı açıklamada, "Sokaktan Spora Projesi" kapsamında Altındağ bölgesinde 10 farklı branşta yaklaşık 3 bine yakın çocuğa eriştiklerini belirterek, "Bu gençlerin spor yoluyla hayatlarına katkı sağlamalarına vesile oluyoruz. Gençlerin spor yapmalarına katkı sağlıyoruz. Projeye hayat veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Kulübü Gençlik Geliştirme Direktörü Seçkin Topçu da kendisinin de Altındağ bölgesinde büyüdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Futbol oynayarak istediğim hayatı yaşama şansı buldum. Ben sporu seçerek çok doğru bir karar verdiğimi gördüm. Pırıl pırıl gençleri görünce aynı heyecanı yaşıyorum. Yetkilileri ve antrenör arkadaşları tebrik ediyorum. Bu çalışma bize çok heyecan verdi. Kısa bir süre önce başlamasına rağmen başarılı oldular. İlerleyen yıllarda bu başarının çok daha artacağını biliyorum."

Konuşmaların ardından futbolcular kendilerini Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmelerini imzaladı.

Sözleşme imzalayan futbolcular da kendilerini sokaktan alıp sporcu olmalarını sağlayan yetkilere teşekkür etti.

SOKAKTAN SPORA PROJESİ NEDİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Altındağ Gençlik Merkezinin başlattığı "Sokaktan Spora Projesi" kapsamında, bağımlılıkla mücadelede ilçede bulunan risk altındaki gençlere ulaşıldı.

Proje kapsamında sosyoekonomik imkansızlıklar nedeniyle spor alanında faaliyet gösteremeyen gençler tespit edildi ve uygun alanlara yönlendirildi.

Her geçen gün artan sayıyla uzman antrenörler ve eğitmenler eşliğinde eğitim almaya başlayan gençler bu yıl birçok başarı elde etti.

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