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Sokakta öpüşürken yakalanmıştı! Emily Ratajkowski tanga giyip kıvrımlarını sergiledi

20.10.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanma aşamasındayken sokak ortasında bir adamla öpüşürken yakalanan model Emily Ratajkowski şu sıralar aşk sarhoşu. Sosyal medyada bikinisiyle poz veren Emily tangalı pozyla dikkat çekti.

Sokakta öpüşürken yakalanmıştı! Emily Ratajkowski tanga giyip kıvrımlarını sergiledi

Uzun süredir birlikte olduğu eşi Sebastian Bear-McClard tarafından defalarca kez aldatıldığını öğrene ünlü model Emily Ratajkowski boşanma sürecinde yeni aşka yelken açtı.

ABD'li model Emily Ratajkowski, DJ Orazio Rispo ile herkesin içinde sokaklarda öpüşürken yakalandı. Konuya dair açıklama yapmayan güzel model sosyal medyada da iddialı pozlar paylaştı.

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Emily Ratajkowski, son olarak tanga bikini altını göstermek için arkasını döndü ve kıvrımlarını sergiledi. Modeli görenler "Yeni aşk yaradı" yorumları yaptı.

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