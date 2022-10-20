Sokakta öpüşürken yakalanmıştı! Emily Ratajkowski tanga giyip kıvrımlarını sergiledi

Uzun süredir birlikte olduğu eşi Sebastian Bear-McClard tarafından defalarca kez aldatıldığını öğrene ünlü model Emily Ratajkowski boşanma sürecinde yeni aşka yelken açtı.

ABD'li model Emily Ratajkowski, DJ Orazio Rispo ile herkesin içinde sokaklarda öpüşürken yakalandı. Konuya dair açıklama yapmayan güzel model sosyal medyada da iddialı pozlar paylaştı.

Emily Ratajkowski, son olarak tanga bikini altını göstermek için arkasını döndü ve kıvrımlarını sergiledi. Modeli görenler "Yeni aşk yaradı" yorumları yaptı.



