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Sokakta taksinin çarpması sonucu ölen ördeğin sahibi, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu

AA AA
19.03.2024 15:53
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Ters yöne gören taksinin, sahibiyle yürüyen ördek Pamuk'a çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'da taksinin çarpması sonucu ölen ördeğin sahibi, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kağıthane'de yaşayan Anahıt Khachatrayn'ın her yere götürdüğü ve haberlere konu olan ördeği Pamuk'a, 10 Mart'ta Talatpaşa Başçiçek Sokak'ta sürücüsünün ters yöne girdiği taksi çarptı.

Sahibi Khachatrayn tarafından veterinere götürülen ve ameliyata alınan Pamuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Khachatrayn, olayla ilgili sürücü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Dilekçesini sunmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gazetecilere konuşan Khachatrayn, olay günü taksi şoförünün ters yöne girdiğini öne sürdü.

Kazanın ardından şoförün, "Ne oldu, ben ne yaptım ki, ben hiçbir şey yapmadım, görmedim." diyerek kendini savunduğunu aktaran Khachatrayn, taksi şoföründen ördeğini veterinere götürmesini istediğini ancak olumsuz cevap aldığını anlattı.

Veterinere götürdüğü ördeğinin ameliyat olmasına rağmen kurtarılamadığını anlatan Khachatrayn, sürücüden maddi manevi davacı olduğunu belirtti.

Khachatrayn, "O bir can, bizim gibi bir can, ne olur yardımcı olun. O gün taksinin içindeki kameraya baksınlar. Yüzde yüz görecekler, taksi şoförü o dakika telefonla konuşuyordu." dedi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sokakta sahibi Khachatrayn'i takip eden ördek Pamuk'a ters yöne giren taksinin çarptığı görülüyor.

Görüntüde, taksinin durmadan bölgeden uzaklaşması, Khachatrayn'ın ise ördeğini kucağına alarak aracın peşinden gitmesi yer alıyor.

Bu arada Anadolu Ajansı'nın da haberleştirdiği ördek Pamuk, Gülbahar Mahallesi'ndeki semt pazarında alışveriş yapan sahibi Anahıt Khachatrayn'ın onu pazara ve farklı yerlere götürmesiyle basında yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane Ördek pamuk kaza

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