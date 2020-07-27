YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Sokakta unutulan valiz panik yaşattı

Sokakta unutulan valiz panik yaşattı

AYDIN HABERLERİ  | 27.07.2020 00:56 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde bir şahsın sokakta unuttuğu valiz hareketli anların yaşanmasına sebep oldu.Olay Efeler ilçesi Orta Mahalle 218 sokakta saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

Sokakta unutulan valiz panik yaşattı

Aydın’ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde bir şahsın sokakta unuttuğu valiz hareketli anların yaşanmasına sebep oldu.
Olay Efeler ilçesi Orta Mahalle 218 sokakta saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağın köşesinde duran valizi gören çevre sakinleri, bomba şüphesiyle durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, bomba imha ekiplerini beklerken bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Şüpheli valiz, ekipler tarafından fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlatılan valizin içerisinden çok sayıda kıyafet çıkarken, polis ekipleri valizin sahibine ulaşarak kıyafetleri teslim etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlarİzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlar
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mevcut başkana 21 fark atan genç isim il başkanı oldu

Mevcut başkana 21 fark atan genç isim il başkanı oldu

Araç şarampole yuvarlandı, muhtar kazada yaralandı

Araç şarampole yuvarlandı, muhtar kazada yaralandı

GÜNCELLEME - İzmir'de yaşam mücadelesini kaybeden orman personeli toprağa verildi

GÜNCELLEME - İzmir'de yaşam mücadelesini kaybeden orman personeli toprağa verildi

Küçük çocuğun parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı

Küçük çocuğun parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı

Üniversite öğrencisi genç kız, kadın cinayetlerine dikkati çekmek için taştan heykel yaptı

Üniversite öğrencisi genç kız, kadın cinayetlerine dikkati çekmek için taştan heykel yaptı

Saman yığınında çıkan yangın paniğe neden oldu

Saman yığınında çıkan yangın paniğe neden oldu

Aydın Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:23
Sabah
06:01
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:29
Yatsı
22:01

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Abacı Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Derya Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.