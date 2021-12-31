Sokaktaki "can dostlar"a Mardin'deki merkezde şefkatle bakılıyor

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Hastanesinde bu yıl 2 bini aşkın kedi ve köpeğin tedavisi ile rehabilitasyonu sağlandı.

Merkez Artuklu ilçesinin kırsal Eryeri Mahallesi'nde, ameliyathaneleri, yoğun bakım ünitesi, aşılama odaları, rehabilitasyon merkezi ve yıkama odaları bulunan merkezde 8'i veteriner, 4'ü hayvan sağlığı teknikeri olmak üzere 44 personel görev yapıyor.

Kaza geçiren, kötü muamele gören sokak hayvanlarının tedavi edildiği merkezde, sağlık durumu sokakta yaşamaya elverişli olmayan kedi ve köpeklere barınma imkanı da sunuluyor.

Yavru, yaşlı, engelli ve yavrulu anne bölümlerinin yer aldığı merkezde elektrikli ısıtıcılarla hayvanların soğuktan korunması sağlanıyor.

Bu yıl 2 bini aşkın ihbarı değerlendiren ekiplerce merkeze getirilen kedi ve köpekler tedavi edildi. Merkezde, 500 cerrahi operasyon, 1000'e yakın kısırlaştırma işlemi ve 5 bin aşı yapıldı, 128 hayvan ise sahiplendirildi.

- Hayvanların konforu için her şey düşünüldü

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla merkez bünyesindeki hayvan hastanesinde röntgen cihazı yenilendi, biyokimya ve hemogram cihazlarının eksiklikleri giderildi.

Yaralı canlara daha temiz ve steril ortam için basınçlı araç yıkama makinesi alındı.

Sokak hayvanlarının daha iyi ortamda tedavi ve kısırlaştırılması için rehabilitasyon merkezinin alanında genişletme, merkez içerisindeki bölümlerde ise iyileştirme çalışmaları yapılıyor.

- "Teknolojiyi de takip ederek 5 yıldızlı otel konumuna getirmek istiyoruz"

Merkezin müdürü Zeynep Samancı AA muhabirine, bu yıl aldıkları 2 binden fazla ihbarı değerlendirerek hayvanlar için gerekli işlemleri yaptıklarını anlattı.

"Kısırlaştırma ve tedavileri bittikten sonra doğaya salmadan önce onları misafir ediyoruz. Sayın Valimiz de bir hayvansever. Tüm eksikliklerimiz kısa sürede giderilmiş olup bize çok destek vermekte." diyen Samancı, hayvanların özellikle kışın soğuktan korunması için de çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Samancı, hayvanların beslenmesine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Yem tamamen kontrollü şekilde veriliyor. Ayrıca yaptığımız protokoller gereği bize gelen atık yemekler de değerlendiriyor. Bununla beraber Sağlık Daire Başkanlığı olarak aldığımız mamalar var. Bu mamalarla da besleme yapmaktayız. Belirli besleme noktalarımızda hayvansever ve gönüllü arkadaşlarımızla ortaklaşa besleme yapmaktayız."

Samancı, 400 kapasiteli merkezin ihtiyaçlarının hızla giderildiğine işaret ederek, "150 kulübe ve 400 palet siparişi tamamlanmak üzere. Merkezi, teknolojiyi de takip ederek 5 yıldızlı otel konumuna getirmek istiyoruz. Tüm sokak hayvanlarımızın gün boyu beslenme ve su ihtiyacını konforlu şekilde karşılamak istiyoruz." dedi.

- Her türlü vaka için ekipler hazır bekliyor

Merkezde veteriner hekim Nurettin Bozdağ ise 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiklerini söyledi.

Her zaman her türlü vaka için ekiplerin hazır beklediğini dile getiren Bozdağ, mesai saatleri dışında nöbetçi hekimlerin ilk müdahaleyi yaptığını aktardı.

Bozdağ, "Kırık ve benzeri olgularda hemen röntgen çekilir, acil müdahale ile hayati fonksiyonları yerine getirildikten sonra ve gerekli dallar açısından müdahalesi yapılıp, sağlığına kavuşturulmaya çalışılır. Rehabilitasyon merkezimiz teknik açıdan donanımlı, gerekli aletlerimiz mevcut." ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarının rehabilite edildikten sonra kısırlaştırıldığını anlatan Bozdağ, yakın illerden dahi hayvan sevki kabul ettiklerini kaydetti.

