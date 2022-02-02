Sokaktaki karın temizlenmesini istemeyen çocuklar kayak merkezine götürüldü

Kastamonu Belediyesi, sokaktaki karların temizlenmesini istemeyen çocukları Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne götürerek gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

Kastamonu Belediyesi, ekiplerin, kızak ve poşetlere kayan çocukların isteği üzerine bölgedeki karı temizlememesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.

"Mahalleden Ilgaz'a" sloganıyla 7-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik gezi programı düzenlendi.

Mahallelerinden velileri eşliğinde alınan çocuklar, otobüslerle Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne götürüldü. Burada kızak ve kayaklarla kayan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere, kepçe operatörü ile çocuklar arasındaki diyaloğun Candaroğulları Mahallesi'nde gerçekleştiğini belirtti.

Bu konuşmanın ardından harekete geçtiklerini vurgulayan Vidinlioğlu, "Akabinde çocuklarımız için pandemi nedeniyle yapamadığımız birtakım şeyleri bu dönem itibarıyla yapalım istedik. Onları Ilgaz'a getirdik. Sadece Candaroğlu Mahallesi'nden değil, bütün mahallelerimizden çocuklarımızı Ilgaz'a getirme kararı aldık. 1500-2000 arasında bir rakama ulaşmış olduk. Çocuklar çok mutlu, çocuklar mutlu olunca bizler de mutluyuz." diye konuştu.

- "Poşetle kaymak zevkli ama kayak takımı daha güzel"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iş makinesi operatörüne "Adamsın abi" diyerek sevincini dile getiren Yakup Soysal ise Ilgaz Dağı'nı çok beğendiğini söyledi.

Belediye Başkanı Vidinlioğlu'na teşekkür eden Soysal, "Kepçeci abi gelmişti, 'Burayı temizleme.' demiştik. O da küremedi, bizi sevdi. 'Tamam küremeyeyim.' dedi. Biz de teşekkür ettik." ifadesini kullandı.

İş makinesi operatörüne, "Yapmasan olmaz mı?" diyen Arda İsa Türkcan da Ilgaz Dağı'nda kızak ve kayakla kaydığını anlatarak, "Kepçe operatörü ile konuşmamız sayesinde Ilgaz Dağı'na geldik. Bugün çok eğlendim. Kızakla kaydım, kayak yaptım. Poşetle kaymak zevkli ama kayak takımı daha güzel." dedi.

