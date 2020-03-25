YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Söke Çayı Islahı 1. Kısım Sözleşmesi imzalandı

Söke Çayı Islahı 1. Kısım Sözleşmesi imzalandı

AYDIN HABERLERİ  | 25.03.2020 16:10 | Son Güncelleme

Ocak ayı başında ihalesi yapılan Söke Çayı Islahı 1.

Söke Çayı Islahı 1. Kısım Sözleşmesi imzalandı

Ocak ayı başında ihalesi yapılan Söke Çayı Islahı 1. Kısım Yapım İşi ile ilgili ihaleyi alan yüklenici firma ile Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı.
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda; “Bölge Müdürlüğümüz ile Selim Sultan Parlak arasında ‘Aydın-Söke Çayı Islahı 1. Kısım’ sözleşmesi 25 Mart 2020 tarihinde imzalanmıştır” denildi.
Yapılan açıklamada; sözleşme bedelinin 7 milyon 727 Bin 454 TL olduğu belirtilirken, işin süresinin 700 takvim günü olduğu ifade edildi.
Yapılan açıklamada; “Proje kapsamında Söke ilçe merkezinden geçen, Söke Çayı ıslah edilerek Söke ilçe merkezi ve 2 bin 350 dekar tarım arazisi taşkınlardan korunarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği temin edilmiş; ilçe merkezi estetik bir görüntüye kavuşması ve vatandaşlarımızı rahatsız eden kötü koku ve görsel kirlilik ortadan kalkmış olacaktır” denildi.

Söke’nin 25 yıldır kanayan yarası olan Söke Çayı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, "8 Ocak 2020 yılında ihalesi yapılan Söke Çayı Islah çalışması ile ilgili DSİ ile Yüklenici firma arasında gerekli iş sözleşmesi bugün imzalanmıştır. Allah nasip eder büyük bir aksilik olmaz ise, 15 Mayıs’ta ilk kazmayı vurup Söke Çayına iş makinelerini sokacağız’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Kozan Belediyesine barınak cezası

Kozan Belediyesine barınak cezası

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

MER Kolejinde online bağlantılarla bire bir takip

MER Kolejinde online bağlantılarla bire bir takip

Aydın Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
06:57
Öğle
13:20
İkindi
16:48
Akşam
19:32
Yatsı
20:48

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Ege Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Anıt Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nazilli Belediyesi’nden Korona virüs ile mücadelede örnek çalışma

Nazilli Belediyesi’nden Korona virüs ile mücadelede örnek çalışma

Nazilli şehitler için tek yürek oldu

Nazilli şehitler için tek yürek oldu

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi

Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.