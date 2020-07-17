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Söke Gençlik Merkezi’ne kavuşuyor

AYDIN HABERLERİ  | 17.07.2020 18:25 | Son Güncelleme

Söke Gençlik Merkezi projesi Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçti.

Söke Gençlik Merkezi’ne kavuşuyor

Söke Gençlik Merkezi projesi Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçti. Meclis tarafından onaylanan üç aşamalı Gençlik Merkezi projesinin ilk etabı tamamlanırken, ikinci etabı Türkiye çapında bir yarışma ile devam edecek. Bu yarışmada seçilecek en iyi proje ile belediye mühendislerinin çalışmaları birleştirilecek ve Söke’ye yakışır bir gençlik merkezi hizmete sunulacak.
"Başkan Çerçioğlu ve Büyükşehir Meclisi’ne teşekkür"
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; ‘‘Daha önce planladığımız fakat pandemi dolayısıyla gecikmiş olan ‘Gençlik Merkezi‘ projemiz nihayet imar işleri ile ilgili bütün problemleri hallolmuş olarak Büyükşehir Meclisi’nden geçmiş bulunuyor. Bu bizim üç etaplı projemizde ilk etaptı. İkinci etabımızda, bir proje yarışması açacağız; Türkiye çapında bir proje olacak. Yaklaşık 12 bin metrekare üzerinde Söke’ye yakışır bir Gençlik Merkezi’ni Söke’ye armağan etmek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde proje çalışmaları başlayacak. Üçüncü etap da yapım aşaması olup önümüzdeki yıl bitirilip hizmete sunulması planlanmakta. İlk etabımız olan imar, tadilat projelerimizin hepsi Büyükşehir’den geçmiş bulunuyor. Bununla ilgili Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve Büyükşehir meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.Birinci etabın neticelenmesinin akabinde ikinci etabımız da, Türkiye çapında en iyi projeyi açacağımız yarışmada seçeceğiz. Belediye mühendisleri bir çalışma yaptılar fakat çıkan projenin üzerine neler ilave edeceğimizi projeyi yapan firmayla, proje bittikten sonra görüşüp Sökenin hizmetine sunmak üzere imalata başlayacağız" dedi.

Söke Gençlik Merkezi’ne kavuşuyor

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