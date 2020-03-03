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Söke ilçe güvenlik toplantısı yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 03.03.2020 15:16 | Son Güncelleme

Her ay periyodik olarak yapılan ilçe güvenlik kurulu Mart ayı toplantısı ilçe kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi.Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu başkanlığında yapılan toplantıya Garnizon Komutanı Topçu Alb.

Her ay periyodik olarak yapılan ilçe güvenlik kurulu Mart ayı toplantısı ilçe kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu başkanlığında yapılan toplantıya Garnizon Komutanı Topçu Alb. Murat Kandur, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan başta olmak üzere daire müdürleri, çeşitli kurumların temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
Yapılan toplantıda ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı tarafından 2019 yılı ile 2020 yıllarının ilk iki ayında meydana gelen güvenlik olaylarının karşılaştırmalı sunumu yapıldı. Sunumu ilçe emniyet müdürlüğünden asayiş bürodan Atilla Ataşlı, jandarma komutanlığından ise Jnd. Teğmen Hakkı Erboğa yaptı.
Toplantıda alınan önlemlerde söz edilirken, muhtarların ve diğer kurum ve kuruluşların müdürü ve temsilcilerinin yapması gerekenlerden söz edildi.

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