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Söke MHP’den filyasyon ekiplerine destek

AYDIN HABERLERİ  | 18.12.2020 13:43 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe yönetimi sağlık çalışanlarına destek verdi.

Söke MHP’den filyasyon ekiplerine destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe yönetimi sağlık çalışanlarına destek verdi. Korona virüs (Kovid-19) salgın sürecinde özveri ile çalışan sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını gösteren MHP Söke İlçe Teşkilatı, İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibine kumanya desteğinde bulundu.
Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekibine kumanya desteği verdi. Sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere kumanya desteklerini teslim eden MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın ve yönetimi, büyük özveriyle çalışan sağlık ekiplere teşekkürlerini iletti.

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