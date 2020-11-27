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Söke Ticaret Borsası, hastaneye nefes oldu

AYDIN HABERLERİ  | 27.11.2020 09:39 | Son Güncelleme

Söke Ticaret Borsası Söke Fehime Kocagöz Devlet hastanesine bağışladığı solunum cihazı ile nefes oldu.

Söke Ticaret Borsası, hastaneye nefes oldu

Söke Ticaret Borsası Söke Fehime Kocagöz Devlet hastanesine bağışladığı solunum cihazı ile nefes oldu. İçinde bulunulan Korana virüs (Kovid-19) salgın döneminde özellikle pandemi hastalarının ihtiyacı olan solunum cihazı, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne teslim edildi.
Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel, Söke’nin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu tür bir bağışın uygun olacağını düşündüklerini söyledi. Söke Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Başhekim Dr Hasibe Özgeçen Dinçel’i ziyaret ederek Solunum Cihazı’nı teslim etti.
Nejat Sağel yaptığı açıklamada, “Ülke olarak dünyayla birlikte çok zor bir sınavdan geçiyoruz. Bu dönemde hepimizin önceliği insan sağlığı ve bunun için yapılacak katkı ve dayanışmadır. Söke Ticaret Borsası olarak ilçemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, solunum cihazı tedarikini sağlamaya talip olduk. Bu süreçten en az kayıpla çıkmanın yolunun birbirimizi desteklemekten, ihtiyaçları doğru tespit edip iş birliğimizi canlı tutmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bizler insan sağlığının her şeyden önemli ve öncelikli olduğu bilinciyle bu konuda öncü görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimi Hasibe Özgeçen Dinçel, bağışın ve desteğin önemine dikkat çekerek, Söke Ticaret Borsası yönetimi ve meclisine teşekkür etti.

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