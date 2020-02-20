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Söke’de minibüs ve traktör çarpıştı: 2 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 20.02.2020 22:36 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde, traktör ile minibüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Söke’de meydana gelen kazada Bağarası’ndan Söke istikametine seyreden 09 JS 462 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden Necip Arslan yönetimindeki 09 JU 542 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Söke’de minibüs ve traktör çarpıştı: 2 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde, traktör ile minibüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Söke’de meydana gelen kazada Bağarası’ndan Söke istikametine seyreden 09 JS 462 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden Necip Arslan yönetimindeki 09 JU 542 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör devrilirken, şans eseri traktör sürücüsü kazayı hafif yaralarla atlattı. Kazada minibüsün önünde oturan yolcu Cezmi Kurnaz araçta sıkıştı. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Kurtarma Ekipleri tarafından kurtarıldı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralı Cezmi Kurnaz, Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Söke’de minibüs ve traktör çarpıştı: 2 yaralı

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Aydın Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

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İdil Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
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Birsu Eczanesi
Kusadasi
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