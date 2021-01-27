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Söke’de sağanak yağış ve fırtına etkili oldu

27.01.2021 11:03 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Söke ilçesinde sabaha karşı saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun yağış ve fırtına kentte olumsuzluklara neden oldu.Gök gürültüsü ve yıldırımlar eşliğinde Söke’de etkili olan sağanak yağış ile birlikte fırtına şehrin bazı noktalarında ağaçları devirdi.

Aydın’ın Söke ilçesinde sabaha karşı saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun yağış ve fırtına kentte olumsuzluklara neden oldu.
Gök gürültüsü ve yıldırımlar eşliğinde Söke’de etkili olan sağanak yağış ile birlikte fırtına şehrin bazı noktalarında ağaçları devirdi. Garnizon Komutanlığı’nın çevre duvarının bir kısmı yıkılırken, Yenidoğan Deresi’ne Söke Belediyesi erken müdahale ederek taşkınları önledi.
Ağaçların devrilmesinden dolayı park halindeki bazı araçlar küçük çapta zarar gördü. Devrilen ağaçlara Söke Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilirken, devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yollar açıldı. Diğer taraftan Söke İlçe Garnizon Komutanlığı’nın Savuca Mahallesi sınırında bulunan çevre duvarının bir bölümünün de aşırı yağış nedeniyle yıkıldığı öğrenildi. Bu noktaya da Söke Belediyesi ekipleri müdahale etti. Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli de bölgeye giderek bilgi aldı. Yıkılan duvarın molozları Söke Belediyesi Şantiye ekipleri tarafından temizlenerek, bitişik sokak trafik ve vatandaşın kullanımına tekrar açıldı. Ayrıca son dönemde her yağışta taşmasıyla gündeme gelen Yenidoğan Deresi’nin taşmaması için Söke Belediyesi ekipleri erken müdahalede bulundu. Yenidoğan’ın yüksek noktalarından gelerek kanal içinde biriken rüsubat ve moloz malzeme Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye ekiplerinin çalışmasıyla alınmaya başlandı. Bu şekilde yağışla birlikte derenin taşması ve karayolunu olumsuz etkilemesinin önüne geçildi.
“Ekiplerimiz her zaman göreve hazır”
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarılar sonrasında yağış ve fırtınanın yaratabileceği olumsuz etkilere karşı ekiplerin hazır halde tutulduğunu belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Gelen ihbarları değerlendirerek meydana gelen olumsuz durumlara müdahale edildi. Ekiplerimiz her an göreve hazır” dedi.

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