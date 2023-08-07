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Söke’de soluk borusuna yemek kaçan çocuk hayatını kaybetti

07.08.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde soluk borusuna yemek kaçan çocuk, üç günlük yaşam mücadelesinin ardından hayata tutunamadı.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesinde oturan pideci ustalarından Şakir Kuş’un 9 yaşındaki kızı Fatma Kuş, Cuma günü evlerinde yemek yerken soluk borusuna ekmek kaçması sonucu bir anda nefessiz kaldı. Annesinin durumu fark etmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz kız çocuğu daha sonra Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi2ne kaldırıldı. Üç gündür yaşam savaşı veren Fatma Kuş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Minik Fatma’nın cenazesi savcılık adli tıp incelemesinin ardından Burunköy Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.

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