Söke’de soluk borusuna yemek kaçan çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesinde oturan pideci ustalarından Şakir Kuş’un 9 yaşındaki kızı Fatma Kuş, Cuma günü evlerinde yemek yerken soluk borusuna ekmek kaçması sonucu bir anda nefessiz kaldı. Annesinin durumu fark etmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz kız çocuğu daha sonra Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi2ne kaldırıldı. Üç gündür yaşam savaşı veren Fatma Kuş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Minik Fatma’nın cenazesi savcılık adli tıp incelemesinin ardından Burunköy Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.

