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Söke’de traktör ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

AYDIN HABERLERİ  | 11.11.2020 17:37 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör ile kamyon çarpıştı.

Söke’de traktör ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör ile kamyon çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü 18 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Hasan E.’nin (62) kullandığı 09 SZ 107 plakalı kamyon eski Özbaşı yolunda, Yusuf Er (18) yönetimindeki 09 SV 950 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü Yusuf Er yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Söke’de traktör ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

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