YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Söke’de yollar yeni yüzüne kavuşuyor

Söke’de yollar yeni yüzüne kavuşuyor

AYDIN HABERLERİ  | 08.08.2020 11:19 | Son Güncelleme

Söke Belediyesi yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

Söke Belediyesi yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ile birlikte geride kalan 14 aylık sürede 200 bin metrekare yol yapım çalışmasını gerçekleştiren Söke Belediyesi ekipleri eş zamanlı olarak 6 noktada yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
“Çankırı Sokak yeni yüzüne kavuşacak”
Söke’nin Atatürk Mahallesi’nde Aydın Caddesi ile Turgut Özal Bulvarında tren yolu hemzemin geçidine kadar olan Çankırı Sokak’ta yol yapım çalışmaları başladı. Söke Belediyesi ekiplerine eski yol kaplaması ve kaldırımların söküm çalışması tamamlandı. Toplam 5 bin 500 metrekarelik yolda eski kaplama sökümünün ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekiplerince altyapı, su hatları yenileme çalışması yapılacak. Bu çalışmanın önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Altyapı çalışmalarının ardından Söke Belediyesi tarafından yol yapım çalışmaları devam edecek. Çankırı Sokak yeni yol kaplaması ve kaldırımlarına kavuşacak.
“43. Sokak tamam, 89. sokak devam”
Yenikent Mahallesi’nde Fakülteler yolu olarak bilinen 43. Sokak’ta yol yenileme çalışması tamamlandı. Yürüyüş yolu düzenlemesi ve çiçeklik alanlarda tesviye çalışmasının ardından aydınlatma direklerinin ön montajları da yapıldı. Yolun ilk etabının tamamlanmasından sonra yolun devamı olan 89. Sokak’ta yol yenileme çalışları devam ediyor. Burada parke döşemesi yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Şantiye ekiplerince yol çalışmaları yapılırken, 43. Sokağın yanında bulunan dere kenarında da Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme çalışması hızlandı.
“Cumhuriyet ve Güllübahçe’de çalışma”
Diğer taraftan Yenikent Mahallesi 113. Sokakta da yol yapım çalışması yapılıyor. Bin 400 metrekarelik 113. Sokakta asfalt çalışması yapılacak. Söke’ye bağlı Güllübahçe Mahallesi’nde Park Caddesi çıkmazında ve Halat Sokak’ta çalışma tamamlanırken, ekipler Uzun Sokak’ta yol yapım çalışmasına devam ediyor.
Söke’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde de yol yenileme hamlesi devam ederken, Muştu, Muğla ve Mumcu Sokaklarda yol yapım çalışmaları devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı

Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı

Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında

Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında

Altınordu, sezonun ilk çalışmasını yaptı

Altınordu, sezonun ilk çalışmasını yaptı

Bursa'da tarihi surlardan düşen kişi öldü

Bursa'da tarihi surlardan düşen kişi öldü

Gebe kalmaları durumunda literatürdeki ilk vaka olacaklar

Gebe kalmaları durumunda literatürdeki ilk vaka olacaklar

Aydın Namaz Vakitleri 8 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:11
Öğle
13:19
İkindi
17:07
Akşam
20:18
Yatsı
21:44

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

Aka Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Aydın’da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu

Aydın’da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu

Karadayı Ailesi Söke Eğitim Vakfı’na zeytinlik bağışladı

Karadayı Ailesi Söke Eğitim Vakfı’na zeytinlik bağışladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.