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Söke’de zeytinlik ve ormanlık alanda yangın

AYDIN HABERLERİ  | 04.10.2020 20:49 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesindeki zeytinlik ve ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta sonu büyük yangın ile ciğerleri yanan Söke’de akşam saatlerinde çıkan yangında bu kez merkez Yenikent Mahallesi’ndeki zeytinlik ve ormanlık alanda yangın çıktı.

Söke’de zeytinlik ve ormanlık alanda yangın

Aydın’ın Söke ilçesindeki zeytinlik ve ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta sonu büyük yangın ile ciğerleri yanan Söke’de akşam saatlerinde çıkan yangında bu kez merkez Yenikent Mahallesi’ndeki zeytinlik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi karşısında bulunan zeytinlik ve çamlık arazide çıkan yangın, akşamın karanlığını aydınlattı. Yapılan yangın ihbarı üzerine Orman İşletme Şefliği ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiyesi ekipleri olay yerine koşarken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Söke’de zeytinlik ve ormanlık alanda yangın

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Karabulut Eczanesi
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Erdem Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
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