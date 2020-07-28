Sökeli kadınlar hem örüyor, hem kazanıyor

Aydın’ın Söke ilçesinde Ağ Örme Kursu’na katılan kadınlar, hem balık ağı örmeyi öğrenirken, hem de kursta ödenen yevmiye ile aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Söke’nin balıkçı köyleri olarak bilinen Doğanbey ve Serçin Mahallesi’nde Mart ayında başlayan ve Kovid-19 salgını dolayısıyla ara verilen kurslar normalleşme süreci ile birlikte kaldığı yerden devam ediyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Söke İŞKUR Müdürlüğü ve Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği içerisinde Doğanbey ve Serçin Mahalleri’nde açılan Balık Ağı Örme Kurslarına katılım sağlayan kadınlara genel sağlık sigortasının yanı sıra cep harçlığı olarak da 30’ar lira yevmiye ödeniyor.

Pandemi sebebiyle ara verilen kurs eğitimleri, normalleşme süreci ile birlikte 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren tekrar başladı. Doğanbey Mahallesi’ndeki 1’inci grup kurs faaliyetleri 20 Temmuz 2020 tarihinde sona erdi. Doğanbey Mahallesi’ndeki 2’inci grup Ağ Örme Eğitimi Kursu’nun Temmuz ayı içerisinde başlayacağı öğrenilirken, Serçin Mahallesi’ndeki kursun ise devam ettiği öğrenildi.

