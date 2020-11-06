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Sökelilere futbol sahası müjdesi

AYDIN HABERLERİ  | 06.11.2020 09:13 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesindeki Sarıkemer Mahallesinde, futbol sahası çalışmaları başladı.Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, gençleri ve çocukları spora yönlendirerek onları kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla Aydın genelinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aydın’ın Söke ilçesindeki Sarıkemer Mahallesinde, futbol sahası çalışmaları başladı.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, gençleri ve çocukları spora yönlendirerek onları kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla Aydın genelinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. İsteyen herkese spor yaptırmak, sporun geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacıyla da yapılan çalışmalar kapsamında Söke’nin Sarıkemer Mahallesi’ne futbol sahası kazandırma çalışmaları başladı. Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile yapılan istişareler sonunda Sarıkemer Mahallesi’de futbol sahası ihtiyacı olduğunu belirleyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bölgedeki ihtiyacı karşılamak için saha çalışmalarına başladı.
“Yeni bir görünüme kavuşacak”
Gençlik ve Spor Bakanlığı başkanlığında ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, toprak yüzeyli futbol sahası için çalışmaların başladığını belirten Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; “İlçede bulunan toprak yüzeyli sahanın sentetik çim yüzeyli futbol sahasına dönüştürülmesi, tribün ve soyunma odaları yapılması için çalışmalarımız başladı. İl Müdürlüğü olarak en kısa sürede çalışmaları bitirmeyi planlıyoruz. Tepeden tırnağa yenilenerek, yeni görünümüne kavuşacak olan Sarıkemer Mahallesi’ndeki saha, yakın zamanda sentetik çim yüzeyli futbol sahası olarak tribünüyle ve soyunma odaları ile sporseverler ve Amatör Spor Kulüpleri için hizmete girecek” dedi.
“Sökeli gençlerimize hayırlı olsun”
Sentetik çim yüzeyli futbol sahasını kısa süre içinde hizmete gireceğini ifade eden Fillikçioğlu; “İhalesini gerçekleştirdiğimiz Söke ilçesinde toprak saha olarak bulunan Sarıkemer futbol sahamızı kısa sürede sentetik çim yüzeyli futbol sahasına dönüştürerek, tribün ve soyunma odaları ile birlikte vatandaşlarımızın ve gençlerimizin hizmetine açacağız. Şimdiden Sökeli vatandaşlarımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sporun kardeşlik, dostluk duygusu olduğunu, sağlıklı yaşamda vazgeçilmez olduğunu aşılamak birinci hedef ve amacımız. Hedefimize ulaşmak için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Aydın Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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Merkez
Beyza Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Başkan Eczanesi
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