Şokopop, Seren Serengil'i hedef aldı! Üstsüz fotoğraflarını yayınladı

Seren Serengil Söylemezsem Olmaz yayınında yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. Kadın ünlüleri sık sık hedef almasıyla adından söz ettiren Seren Serengil son olarak Gülşen'e yetişkin film yıldızı imasında bulununca tepki çekti.

Youtube'un sevilen ismi Şokopop ise Seren Serengil'i hedef alarak eski fotoğrafları paylaştı.

Seren Serengil'in üstsüz pozlarını paylaşan Şokopop açıklamasında "Tüm zamanların en eğitimli, en kültürlü ve crème de la crème ahlak bekçisi / assolisti Seren Serengil, eğlence dünyasının yarınlar yokmuşçasına sahte bir muhafazakarlaşma sürecine girmesinden yıllar yıllar önce memelere özgürlük diyordu.

Fotoğraflar Şamdan dergisi için usta fotoğrafçı Erol Atar tarafından çekilmiştir" dedi.

Seren Serengil'in eski pozları yıllar sonra yeniden gündem oldu.



