Sol Yanım dizisi bitiyor mu? Sol Yanım final bölümü ne zaman?

Star TV'nin yeni sezon dizilerinden Sol Yanım, iki hafta önce gün değiştirmişti.

Başrollerinde Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız ve Tolga Mendi'nin yer aldığı Sol Yanım dizisi, sezonun iddialı yapımları arasında gösterilse de, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı.

Çarşamba günleri yayınlanan dizinin reytingleri beklenenden kötü geliyordu. Cuma akşamları Seni Çok Bekledim'e yer açmak isterken, Akrep'i perşembe ve Sol Yanım'ı da çarşamba günlerine alan kanal yöneticilerinin planları tutmadı.



Sol Yanım dizisinin 11. bölümünün reytingleri 1-2 oranlarında geldi ve bu da finale giden sürecin önünü açmış oldu. Sol Yanım dizisi 24 Şubat'ta yayınlanacak olan 13. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

