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Sol Yanım dizisi bitiyor mu? Sol Yanım final bölümü ne zaman?

12.02.2021 22:01 | Son Güncelleme:
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Sol Yanım dizisi bitiyor mu? Sol Yanım final bölümü ne zaman?

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Sol Yanım dizisi için final kararı alındı. Sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Sol Yanım yayın günü değişmesine rağmen reytinglerde istenilen sonucu elde edemedi. Sol Yanım'ın final bölümü tarihi de belli oldu.

Star TV'nin yeni sezon dizilerinden Sol Yanım, iki hafta önce gün değiştirmişti.

Başrollerinde Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız ve Tolga Mendi'nin yer aldığı Sol Yanım dizisi, sezonun iddialı yapımları arasında gösterilse de, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı.

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Çarşamba günleri yayınlanan dizinin reytingleri beklenenden kötü geliyordu. Cuma akşamları Seni Çok Bekledim'e yer açmak isterken, Akrep'i perşembe ve Sol Yanım'ı da çarşamba günlerine alan kanal yöneticilerinin planları tutmadı.
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Sol Yanım dizisinin 11. bölümünün reytingleri 1-2 oranlarında geldi ve bu da finale giden sürecin önünü açmış oldu. Sol Yanım dizisi 24 Şubat'ta yayınlanacak olan 13. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

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