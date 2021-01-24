Sol Yanım'ın Nazlım'ı Feyza Civelek eridi!

Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi popüler dizilerle tanınan şimdilerde ise Sol Yanım dizisinde rol alan genç oyuncu Feyza Civelek sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Feyza Civelek, "1,5 ayda 21 kilo verdim. 58 kiloyum, şu an kilomdan memnunum" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Mide ameliyatı geçirmediğini söyleyen genç oyuncu değişimiyle şaşırttı.

Feyza Civelek, fit haliyle kendine hayran bıraktı. Zayıflamasının ardından sosyal medyayı da daha aktif olarak kullanan Civelek pozlarıyla beğeni topladı.

