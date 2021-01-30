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  4. Sol Yanım'ın Serra'sı Özge Yağız'ı paylaşımıyla tam not aldı

Sol Yanım'ın Serra'sı Özge Yağız'ı paylaşımıyla tam not aldı

30.01.2021 16:03 | Son Güncelleme:
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Sol Yanım'ın Serra'sı Özge Yağız'ı paylaşımıyla tam not aldı

Özge Yağız'ın yeni paylaşımı hayranlarını mest etti. Özge Yağız, başrollerini Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli gibi oyuncular ile paylaştığı Sol Yanım dizisinde Serra rolü ile ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu Instagram'dan paylaştığı yeni pozu ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isme hayranları sosyal medyada büyük ilgi gösterdi.

Yemin dizisindeki Reyhan rolü ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Özge Yağız, Sol Yanım'ın Serra'sı ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Özge Yağız son paylaşımı ile yine çok konuşuldu.

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Star TV'nin sevilen gençlik dizisi Sol Yanım'da Serra karakterine hayat veren Özge Yağız güzelliği ile büyülemeye devam ediyor. Çarşamba akşamları yayınlanan başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli gibi oyuncuların yer aldığı Sol Yanım'ın dizisi ile ekranlarda yerini alan genç oyuncu, her yaptığı paylaşım ile adından söz ettiriyor.

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Takipçilerinin yakın markajında olan 27 yaşındaki yetenekli isim, Instagram hesabından paylaştığı sarı bereli set pozu ile güzelliğini yine gözler önüne serdi ve hayranlarından sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte o kare...

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Öte yandan genç oyuncu pilates yaptığı anın görüntüsünü de hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.


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