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Soldado: Sahada oynayıp finale çıkmak isterdik

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.05.2018 21:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Beşiktaş'ın maça çıkmamasını değerlendirdi. Soldado, daha önce böyle bir durum yaşamadığını ve finale sahada oynayarak çıkmayı istediğini söyledi.

Soldado: Sahada oynayıp finale çıkmak isterdik

Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, iptal edilen Beşiktaş mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Daha önce hiç böyle bir durum yaşamadığının altını çizen İspanyol futbolcu, "Daha önce böyle bir durum yaşamadım. Saha içerisinde bu akşam bu maç oynansın ve hak eden finale çıksın isterdik. Ama bu akşam buraya gelip bu maçı oynamak istemediler. Bizim isteğimiz bu maçı oynamak yönündeydi. Buraya gelip rakibimizi bekledik, bu turnuvaya, rakibimize ve yaptığımız işe saygı gösterdik. Ama rakibimiz gelmedi. Beşiktaş bizim ezeli rakiplerimizden biri. Onlar gelip bu maçı oynamak istemedi. Gönül isterdi ki bu maç saha içerisinde oynansın, öyle finale çıkalım. Bir turnuva var, bu turnuvaya saygılı olmamız gerekiyor. İstediğimiz şekil, bu şekil değildi. Ama final oynayacağız" dedi.

"KENDİ MAÇLARIMIZI KAZANIP, RAKİPLERİMİZİN HATA YAPMASINI BEKLEYECEĞİZ"

Ligde kendilerini bekleyen 3 mücadele olduğunu belirten Soldado, "Bizi bekleyen 3 maç var. Kendi elimizde olan tek şey, bu 3 maçtan galibiyetle ayrılmak. Kendi maçlarımızı kazanıp, onların hata yapmasını bekleyeceğiz. Evet işimiz zor, ama bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU SEZONU EN İYİ ŞEKİLDE TAMAMLAMAK İSTİYORUM"

Soldado son olarak kendi performansıyla ilgili, "Bu sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyorum. Kalan maçlarda takıma en fazla katkıyı vermek ve ulaşacağımız başarılarda pay sahibi olmak istiyorum. Kişisel çıkarları bir kenara bırakmak gerekiyor. Daha sonrasında ben de isterim her sezon, bir önceki sezondan daha iyi olsun. Bizim için en önemli nokta, kalan maçlarımızı kazanmak" şeklinde konuştu ve sözlerini noktaladı.

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roberto soldado Fenerbahçe

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