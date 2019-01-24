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Soldado ve Benzia Ümraniyespor yenilgisini değerlendirdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.01.2019 23:18 | Son Güncelleme

Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'de Roberto Soldado ve Yassine Benzia, maçın ardından açıklamalarda bulundular.

Soldado ve Benzia Ümraniyespor yenilgisini değerlendirdi

Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Roberto Soldado, Ümraniyespor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kupaya veda eden Fenerbahçe'nin golcüsü Soldado, büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

İşte Soldado'nun maç sonundaki sözleri...

''Çok istedik kupada yolumuza devam etmek. Ligdeki durumumuzu da biliyoruz. Ama istediğimiz sonucu alamadık, kupada elendik. Neler hissettiğimi açıklayacak kelimeler bulamıyorum çünkü kupayı kazanmak Avrupa'ya gitmenin en kolay yoluydu bizim için.''

''Sadece gol atmama problemi olarak bakmamak lazım. Biz Fenerbahçe'yiz. Özellikle kendi sahamızda oynuyorsak çok daha fazla pozisyona girmemniz gerekiyor. Kupanın dışında kalan taraf olduk. Elimizdeki kadro bu. Bu oyuncu grubuyla bir şeyler yapmak zorundayız. Başka söyleyecek bir şey yok.''

BENZIA: FORMAYA LAYIK OLMALIYIZ

''Çok üzgünüz gerçekten. İki maçta da kırmızı kart gördük, kırmızı kartla oynamak çok zorlayıcı oluyor. Fenerbahçe'de oynuyorsanız, bu formaya layık olmalısınız.''

''Sezon başında farklı bir pozisyondaydım, o pozisyonda oynamıyorum artık. Art arda oynamıyorum ayrıca artık. 10 numara oynuyorduk, güven veriyordu bu bana ama sonra pozisyonum değişti.''

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe roberto soldado Yassine Benzia

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