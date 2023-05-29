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Solingen faciasında hayatını kaybedenler Amasya'daki kabirleri başında anıldı

29.05.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te ırkçıların kundakladığı evde yaşamını yitiren Genç ailesinin 5 üyesi, katliamın 30. yılında Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Solingen faciasında hayatını kaybedenler Amasya'daki kabirleri başında anıldı

Mercimek köyündeki anma programına katılan Amasya Vali Yardımcısı Mustafa Pala, yaptığı konuşmada, Solingen'deki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Pala, "Temennimiz, ümidimiz bu tür şiddet saldırılarının, yabancı düşmanlığı ve ırkçı saldırıların tekrarlanmaması. İnsanlık, birlik ve beraberlik adına kardeşçe yaşamanın mümkün olabildiğini bizler gösteriyoruz, inşallah başkaları da bunları anlar ve gösterir. Birliğimizi, beraberliğimizi devam ettirmemiz ve sürdürmemiz gerekiyor. Bu tür elim vakaların tekrarlamamasını temenni ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum." dedi.

Anma programına, Genç ailesi ve yakınları, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum müdürleri ve köy halkı katıldı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti. Faciada, ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç de 2022 yılında Almanya'da hayatını kaybetmiş, Genç'in cenazesi Türkiye'ye getirilerek yakınlarının yanına defnedilmişti. Cenazeye, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz da katılmıştı.

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Amasya Almanya ırkçılık kundaklama Solingen genç ailesi

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