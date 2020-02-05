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Solinova, kadın üreticilerle buluştu

MERSİN HABERLERİ  | 05.02.2020 14:43 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi’nin desteğiyle kuruluşunu tamamlayarak faaliyete başlayan Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi (Solinova), kadın üretici pazarında tezgah açan kadınlarla buluştu.Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen buluşmaya Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan, kooperatifin kurucusu Prof.

Solinova, kadın üreticilerle buluştu

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi’nin desteğiyle kuruluşunu tamamlayarak faaliyete başlayan Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi (Solinova), kadın üretici pazarında tezgah açan kadınlarla buluştu.
Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen buluşmaya Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan, kooperatifin kurucusu Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör ve üyeleri ile birlikte üretici kadınlar katıldı. Prof. Dr. Yılgör’ün kooperatifin kuruluş aşaması ve faaliyetleri konusunda bilgiler verdiği buluşmada kadınların kooperatifleşmenin önemi ve üretime katkıları hakkında sorduğu sorular yanıtlandı. Başkan Tarhan’a verdiği katkılar nedeniyle teşekkür eden Yılgör, “Başkanımız her buluşmamızda bize öyle müjdeler veriyor. Hatta biz bir müjdeyi üyelerimize duyurmaya çalışırken yeni bir müjdeli haberle mutlu oluyoruz. Başkanımızın destekleri ile farklı noktalarda enginar ve salep üretimi gerçekleştirdik. Kısa bir süre sonra hasat eder hale geliyoruz. Birkaç gün sonra kooperatif binamızın ve çok güzel bir noktada ihaleyle aldığımız lokalimizin müjdesini de sizlere vereceğiz. Tüm destekleri için başkanımız Neşet Tarhan’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.
Mezitli Kadın kooperatifinin yaptığı çalışmaları titizlikle takip ettiğini dile getiren Başkan Neşet Tarhan ise Mezitlili kadınların bu girişiminin Türkiye’ye örnek olacağına inandığını ifade etti. Kooperatifçiliğin son yıllarda ivme kazanmasının mutluluğunu da yaşadığını ifade eden Tarhan, “Üretimin gerçek değerine ulaşmasında kuşkusuz en önemli etken kooperatifçiliktir. Mustafa Kemal Atatürk’te daha o yıllarda kooperatifçiliğin önemini çok iyi bildiğinden Silifke’de bir üretim kooperatifinin kurulmasına öncülük etmiş ve 1 numaralı üyesi olmuştur. O kadar mücadelenin arasında kooperatifçiliği de unutmamış. Günümüzde farklı ekonomik ve siyasi anlayışların kooperatifçiliği teşvik amacıyla çalışmalar yapması son derece önemlidir. Artık günümüzde kırsal ve kent çok daha fazla birbirine yakınlaştı. Biz de belediye olarak Kadın Üretici Pazarımız başta olmak üzere pek çok çalışmamızda bu yakınlaşmayı daha da artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ancak, üreticilerin, üretimlerinin gerçek değerini kazanması için kooperatifçilik anlayışı altında buluşması gerekiyor. Buna inanmaları gerekiyor. Üretici kendisi kooperatifine sahip çıkmazsa biz ne kadar proje geliştirirsek geliştirelim bir yere kadar başarılı olur. Kadınlarımız her zaman olduğu gibi bu işe el attı ve çok kısa sürede önemli projeler başardı. Enginar ekti, salep ekti ve bahar aylarının gelmesiyle ilk ürünlerini alacaklar ve bu onları daha çok teşvik edecek" diye konuştu.

Solinova, kadın üreticilerle buluştu

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