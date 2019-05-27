Sollamanın bedeli ağır oldu

Polonya'da yaşanan zincirleme trafik kazası başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Karşı yönden gelen bir otomobil, önündeki kamyonu sollamak isterken ters istikametten gelen kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü, diğer yönden gelen kamyona çarparak devrildi.

Kamyon sürücülerinden biri ağır yaralanırken, 2 kişi de kazayı hafif yaralı olarak ucuz atlattı. 3 kamyon ve 1 otomobilin karıştığı feci kaza araç kamerasına anbean yansıdı.

