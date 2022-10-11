SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı nedeniyle, Bursa'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Mudanya İlçesi Mütareke Meydanı ve Mudanya Sahili önünde gerçekleştirilen gösteri uçuşunu yüzlerce kişi izledi.

Gösteriyi izlemeye gelen çok sayıda kişi, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Vatandaşlar alandaki coşkuya alkışlarla katıldı.

SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz