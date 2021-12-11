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SOLOTÜRK ekibi, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde gençlerle buluştu

11.12.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SOLOTÜRK ekibi, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde gençlerle buluştu

Türk pilotlarının manevra kabiliyeti ve eğitim seviyesini yurt içi ve yurt dışındaki etkinliklerde sergileyen, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" kapsamında düzenlenen söyleşide gençlerle buluştu.

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki söyleşiye SOLOTÜRK pilotları Hava Pilot Binbaşı Emre Mert ve Murat Bakıcı ile SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Subayı, Hava Pilot Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçer katıldı.

Başta pilotlar olmak üzere, SOLOTÜRK ekibinin tanıtımıyla başlayan söyleşide, gösterilerde kullanılan F-16 uçaklarının özellikleriyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

Katılımcıların en çok merak ettiği konulardan olan "G kuvveti" hakkında bilgiler veren SOLOTÜRK pilotları, dünyada yalnızca kendilerinin yapabildiği manevraları da gençlerle paylaştı.

SOLOTÜRK pilotları, video gösterimleri eşliğinde bir gösteri uçuşuna nasıl hazırlandıklarını anlatarak, pilot olmak isteyen gençlere de tavsiyelerde bulundu.

Söyleşiye katılan gençlerden gelen soruları da cevaplayan SOLOTÜRK pilotları, ardından hayranlarının yanlarında getirdikleri afişleri imzalayarak, onlarla fotoğraf çektirdi.

10. yılını kutlayan SOLOTÜRK'ün küçük hayranı Nurettin Meriç Gök de sahneye çıkarak, pilotlarla sohbet etti. Binbaşı Mert, Gök'ün gösteri uçuşlarında ekibini yalnız bırakmadığını söyledi.

Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde, SOLOTÜRK'ü tanıtmak amacıyla açılan stantta satılan ürünlerden elde edilen gelirler, şehit ve gazi personelin ailelerine yardım eden Kartal Vakfı'na bağışlandı.

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