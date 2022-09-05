SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı

MANİSA (AA) - Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Manisa'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.

Kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.

Meydanda toplanan bazı vatandaşlar akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün Manisa'da 8 Eylül Perşembe gerçekleştireceği gösteri öncesi prova uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü.



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