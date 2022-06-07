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SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı

07.06.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.

Tekirdağ sahili üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü. İzleyenler, time alkışlarla destek verdi.

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Prova uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.

SOLOTÜRK, 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında 9 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da Tekirdağ sahili üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

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