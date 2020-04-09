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Solskjaer karantinada yeni oyuncular izliyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.04.2020 09:28 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kaldığı bu dönemde yeni futbolcular izlediğini söyledi.

Solskjaer karantinada yeni oyuncular izliyor

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kaldığı bu dönemde yeni futbolcular izlediğini söyledi.

İngiliz Sky Sports'a açıklamalar yapan Norveçli teknik adam, "Her şeyde en iyi olmak istiyoruz. Şu anda oyuncu ve planları tartışmak için zamanımız var, bunu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Futbolun tekrar normale döneceğini söyleyen Solskjaer, buna hazır olmak zorunda olduklarını belirtti. Solskjaer, normal yaşama geçildiğinde Manchester United'ın ekonomik olarak istediğini yapacak durumda olduğuna inandığını söyledi.

(AA)

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