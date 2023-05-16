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Soluk borusu dar olan Gürcü bebek, İzmir'deki ameliyatla rahat nefes aldı

16.05.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soluk borusundaki darlık nedeniyle nefes almakta güçlük çeken 2,5 aylık Gürcü bebek, Ege Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Rusudan Bolpvadze ve Mindia Dumbadze çiftinin 2,5 aylık bebekleri Rati Dumbadze, doğumdan sonra yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre Batum'daki hastanede tedavi gördü. Kuvöze alınan bebeğin soluk borusunun 2 ayrı noktasında 2 milimetrelik darlık tespit edildi.

Bebek, önce yakınları tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, ardından da çocuk cerrahisindeki deneyimi dolayısıyla ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü, bebeğin rahat nefes alabilmesi için acil operasyon kararı verdi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından nefes borusu içindeki dar olan bölge, cerrahi işlemle genişletildi. Dokuları özel cihazla açıp balon ve dilatörlerle (bir tür tıbbi alet) genişleten sağlık ekibi, aynı sağlık sorununun tekrarlamaması için özel hazırlanan stentle de hava yolunun açık kalmasını sağladı.

Doğumundan itibaren zor günler geçiren Gürcü bebek, İzmir'deki bu müdahaleyle rahat nefes almaya başladı.

Doç. Dr. Zafer Dökümcü, AA muhabirine, bebeğin kendilerine geldiğinde hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Bebek nefes almakta güçlük çektiği için ivedi ameliyat kararı aldıklarını dile getiren Dökümcü, şu bilgileri verdi:

"Bebeklerin soluk borularında meydana gelen darlık olumsuz sonuçlara neden olabiliyor. Hastamızın nefes borusunun iki ayrı noktasında darlık mevcuttu. Bebek 2 milimetrelik bir alandan ancak nefes alabiliyordu. Hafif enfeksiyonda dahi bu 2 milimetrelik bölüm kolaylıkla tıkanabileceği için çok ciddi solunum sıkıntısı riskiyle karşı karşıyaydı, bundan dolayı acil ameliyata alındı."

Ameliyatın 1,5 saat sürdüğünü anlatan Dökümcü, hastayı önce endoskopiyle değerlendirdiklerini, ardından da nefes borusuna girerek gerekli cerrahi müdahaleyi yaptıklarını belirtti.

Dökümcü, ameliyatın ardından bebeğin rahat şekilde nefes aldığını, annesini emerek beslenmeye başladığını sözlerine ekledi.

"TÜRK DOKTORLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Anne Rusudan Bolpvadze de bebeği rahat nefes aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Gürcistan'daki doktorların bebeğini kaybetme riski olduğunu söylediklerinde çok üzüldüğünü belirten anne Bolpvadze, "Yavrumu son çare olarak Türkiye'ye getirdik. Ameliyat çok başarılı geçti. Bebeğim artık gülüyor ve rahat nefes alıyor. Bir anne olarak çok mutluyum. Türk doktorlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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