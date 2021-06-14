Soma'daki maden faciası davasında 4 sanık yeniden yargılanıyor

Daha sonra mağdur avukatları da mahkeme heyetinden sanıklar hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçu yerine "olası kasttan ölüme neden olma" suçuyla karar vermesini beklediklerini dile getirdi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Mayıs'taki duruşmada madenci yakınlarının avukatlarının "reddi hakim" talebi kabul edilmemişti. Bir üst mahkeme olan Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşınan aynı talep buradan da reddedildi.

Söz alan madenci yakınları mahkeme heyetinden adil bir karar vermesini temenni ettiklerini ifade etti.

Tutuksuz sanık Can Gürkan ailelerin acısını anladığını belirterek, "Ben hayatta kimseye kötülük yapmadım. Hakkımda tutuklama kararı çıktığını öğrendikten sonra Soma’ya gelerek teslim oldum. 2 yıl boyunca olmayan bir yangını bildiğim iddiasıyla ortada delil olmamasına rağmen tutuklu kaldım. Sonrasında yangın olmadığı ortaya çıktı." dedi.

Sahibi olduğu maden ocağından gelen yatırım taleplerini geri çevirmediğini vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Teknolojik yatırımlar yapmamakla suçlandım. Teknik konulardan çok anlamadığım için hiçbir karara da onay vermedim, kararı çalışanımız uzman personele bıraktım. 2010 yılında askerden döndükten sonra madende normalde standardın altında olsa metan olduğunu söylediler. Korktum ve hemen işletmeye geldim. Oradaki mühendisler çalışılabileceğini söylemelerine rağmen kapatmalarını söyledim. 20-30 yıllık mühendisler bana sorunun olmadığını söylediler.

En başından beri yalan konuşmadığım için rahatım. Havalandırma talep edildiğinde 1 milyon 800 bin avro değerinde makine aldık. Hatta bir gün neden gaz maskesi yerine oksijen maskesi kullanmadığımı sormuştum. Bana gaz maskesinin daha uzun süre kullanıldığını söylediler. Buna rağmen oksijen maskesi de aldım."