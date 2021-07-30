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Somali'de otobüse bombalı saldırı: 4 ölü

30.07.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somali’de futbolcuları taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 4 futbolcu hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Somali'de otobüse bombalı saldırı: 4 ölü

Somali’de futbolcuları taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 4 futbolcu hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Somali’nin güneyindeki Kismayo şehrinde futbolcuları taşıyan bir otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 4 futbolcunun hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. Somali medyası, patlamada "JCCI" futbol takımının otobüsünün hedef alındığını ve otobüste kulüp personelinden yaklaşık 20 kişi bulunduğunu belirtti. Saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, patlamanın yola yerleştirilen bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo, Kismayo’daki terör saldırısının kurbanlarının ailelerine ve arkadaşlarına taziye mesajı gönderdi.

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Somali
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