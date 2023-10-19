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Somali'de Eş-Şebab'la mücadele için "Radikalleşme ve Aşırıcılıkla Mücadele Merkezi" açıldı

19.10.2023 07:18 | Son Güncelleme:
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Somali'de Eş-Şebab terör örgütüyle mücadele için kurulan TUBSAN Radikalleşme ve Aşırıcılıkla Mücadele Merkezinin faaliyete geçtiği bildirildi.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ülkesindeki "aşırıcılık yanlısı" gruplarla mücadeleye devam edecekleri mesajını verdi.

Barre, "Ülkemizde harici terör örgütüyle (Eş-Şebab) mücadele için çok önemli bir adım atılarak TUBSAN Radikalleşme ve Aşırıcılıkla Mücadele Merkezi faaliyete geçti." ifadesini kullandı.

Eş-Şebab'la mücadelede ilerleme kaydettiklerine dikkati çeken Barre, örgütün ekonomik, ideolojik ve askeri gücünü önemli ölçüde kırdıklarını belirtti.

Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab’a karşı son aylarda yürüttüğü operasyonlarda önemli bir yol katederek, onlarca kent, kasaba ve köyü kontrolü altına almayı başardı.

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