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Somali'deki bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

06.09.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somali'deki bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Aşağı Şabel bölgesinde bulunan Barawe şehrinin belediye başkan yardımcısı İsmail Abdullah, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerce bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Abdullah, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Abdullah, ayrıca bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırıdan Eş-Şebab örgütü sorumlu tutuluyor.

Somali'de Eş-Şebab örgütü sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alıyor.

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