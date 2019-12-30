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  4. Somali'deki terör saldırısında ölen iki Türk'ün cenazeleri memleketlerine getirildi

Somali'deki terör saldırısında ölen iki Türk'ün cenazeleri memleketlerine getirildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.12.2019 22:11 | Son Güncelleme

Somali'deki terör saldırısında ölen iki Türk'ün cenazeleri memleketlerine getirildi

DENİZLİ/AYDIN (AA) - Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Mehmet Kaplan ve Turan Sevi'nin cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Denizli ve Aydın'a getirildi.

Mogadişu'daki terör saldırısında hayatını kaybeden ve dün gece Türkiye'ye getirilen Mehmet Kaplan ve Turan Sevi'nin cenazelerinin Ankara'da otopsi işlemleri tamamlandı.

Keçiören Belediyesinin cenaze nakil aracıyla memleketi Denizli'ye getirilen Kaplan'ın cenazesini oğlu Hulusi Kaplan (23) ve aile yakınları ile Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş karşıladı.

Karşılamada, aile üyeleri ile yakınlarının fenalık geçirdiği görülürken, Kaplan'ın cenazesi, yarın defnedilmek üzere Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Sevi'nin cenazesi

Turan Sevi'nin cenazesi de ailesi tarafından alınarak Keçiören Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Aydın'ın Efeler ilçesine getirildi. Cenazenin yarın öğle vakti Umurlu Mahallesi'ndeki Uluyol Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, 2'si Türk vatandaşı 76 kişi hayatını kaybetmişti.

Ölen Türk vatandaşlarının Denizli'nin Sarayköy ilçesinden 2 ay önce bu ülkeye çalışmaya giden Mehmet Kaplan (47) ile Aydın'ın Efeler ilçesinden Turan Sevi (67) olduğu belirtilmiş, cenazeler Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri uçakla Etimesgut Askeri Havalimanı'na dün gece getirildikten sonra otopsi yapılmak üzere hastaneye götürülmüştü.

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