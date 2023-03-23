Sömbeki Adası'ndan Datça'daki depremzedeler için 62 koli yardım malzemesi

Sömbeki Belediyesi koordinesinde, kaptan Hasan Çıplak tarafından özel tekneyle Datça'ya gönderilen içerisinde gıda, battaniye, çarşaf, oyuncak, kıyafet, temizlik ve hijyen malzemelerinin bulunduğu 62 koli, Datça Kaymakamlık görevlileri, gümrük memurları ve gönüllü yardımseverler tarafından kamyonlara yüklendi.

Gelen yardımlar Datça Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı depolama alanına teslim edildi.

Yardım kolilerinden çıkan Sömbeki Okulu öğrencilerinin yazdığı mektup ve yaptıkları resimler ise görevlileri duygulandırdı.

Mektupta, "Sevgili arkadaşlar, kız arkadaşlar. Topladığımız şeylerin yanı sıra bu resimleri de size bir dostluk ve destek mesajı olarak gönderiyoruz. Yaralarınızın çabuk iyileşmesi diliyoruz. Samimi dostluk ile ilköğretim okulu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri." yazdığı görüldü.

Bir önceki yardım malzemeleriyle beraber Datça'ya gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Sömbeki Belediye Başkanı Eleftherios Papakalodoukas da selamlarını iletti.

