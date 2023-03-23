YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Sömbeki Adası'ndan Datça'daki depremzedeler için 62 koli yardım malzemesi

Sömbeki Adası'ndan Datça'daki depremzedeler için 62 koli yardım malzemesi

23.03.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sömbeki (Simi) Adası'ndan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Datça ilçesinde kalan afetzedelere yardım malzemesi gönderildi.

Sömbeki Belediyesi koordinesinde, kaptan Hasan Çıplak tarafından özel tekneyle Datça'ya gönderilen içerisinde gıda, battaniye, çarşaf, oyuncak, kıyafet, temizlik ve hijyen malzemelerinin bulunduğu 62 koli, Datça Kaymakamlık görevlileri, gümrük memurları ve gönüllü yardımseverler tarafından kamyonlara yüklendi.

Gelen yardımlar Datça Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı depolama alanına teslim edildi.

Yardım kolilerinden çıkan Sömbeki Okulu öğrencilerinin yazdığı mektup ve yaptıkları resimler ise görevlileri duygulandırdı.

Mektupta, "Sevgili arkadaşlar, kız arkadaşlar. Topladığımız şeylerin yanı sıra bu resimleri de size bir dostluk ve destek mesajı olarak gönderiyoruz. Yaralarınızın çabuk iyileşmesi diliyoruz. Samimi dostluk ile ilköğretim okulu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri." yazdığı görüldü.

Bir önceki yardım malzemeleriyle beraber Datça'ya gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Sömbeki Belediye Başkanı Eleftherios Papakalodoukas da selamlarını iletti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kasten öldürme suçundan aranıyordu, yakalandıKasten öldürme suçundan aranıyordu, yakalandı
Tuzla’da liseli gençlerin tekmeli yumruklu kavgası: 2 yaralıTuzla’da liseli gençlerin tekmeli yumruklu kavgası: 2 yaralı
İzmir'de hayatını kaybeden "yılın hekimi" için tören düzenlendiİzmir'de hayatını kaybeden "yılın hekimi" için tören düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Muğla Datça Yunanistan

Muğla Namaz Vakitleri 23 Mart Perşembe

İmsak
05:39
Sabah
07:00
Öğle
13:18
İkindi
16:45
Akşam
19:27
Yatsı
20:42
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.