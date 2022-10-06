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Somer Sivrioğlu'ndan beklenmedik üvey anne itirafı! "Defalarca fiziksel şiddete uğradım"

06.10.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv8'de ekrana gelen MasterChef yarışmasının sevilen isimlerinden ünlü şef Somer Sivrioğlu, Katarsis programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Somer Şef, çocukluğunda üvey annesiyle ilgili itirafıyla dinleyenleri dehşete düşürdü.

Somer Sivrioğlu'ndan beklenmedik üvey anne itirafı! "Defalarca fiziksel şiddete uğradım"

Özel hayatıyla ve Masterchef yemek yarışmasıyla gündemden düşmeyen ünlü şef Somer Sivrioğlu, Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın YouTube'da yayınlanan Katarsis'in konuğu oldu.

Programda Somer Şef, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Sevilen şef çocukluğunda yaşadığı ve zorlandığı anları ilk defa açıkladı.

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"Annem babam ben 5 yaşındayken ayrıldı. Bu süreçte tabi ki zorlandığım anlar oldu. Tabi ki zorlandığım zamanlar oldu. Özellikle annem değil babamla yaşıyordum sıkıntılarımız oldu. Enteresan bir şey diyeceğim diğer çocuklara da örnek olacağını zannetmiyorum. Özellikle babamın evindeki kavgalar benim çok hoşuma giderdi. Sevmezdim yani. Çünkü üvey annem bana iyi davranmazdı. Bende ona karşılık olarak iyi davranmazdım.
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"DAHA İNSAFLI, DAHA VİCDANLI OLMAK LAZIM"

Duygusallık şiddet, tabi ki ufak tefek fiziksel şiddete maruz kaldım. Öyle bir insandı kabul ediyorum yazık yani çocuk senin elinde yani daha insaflı daha vicdanlı olmak lazım. Çok zorda bir çocuk değildim ama yapmamak lazım." dedi.


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