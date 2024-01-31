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Sömestir tatilinde Çeşme farkı: Oteller yüzde 100 doldu

İHA İHA
31.01.2024 11:23 | Son Güncelleme:
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Turizm cenneti İzmir Çeşme’de, kış dönemi olmasına rağmen okul tatiliyle birlikte turistik oteller hafta sonlarında yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Oteller, çocuklar için eğlenceli bir tatil, yetişkinler içinde rahatlatıcı bir mola sunmak üzere özel programlar hazırladı.

Ünlü tatil merkezi İzmir Çeşme, sadece yaz dönemi değil kış döneminde de tatilcilerin tercihi oldu. Okullarda sömestir tatilinin başlamasıyla aileler, soluğu Çeşme’de aldı. Ünlü tatil merkezinde oteller, özellikle hafta sonları yüzde 100 doluluğa ulaştı. Turistik oteller, çocuklar ve yetişkinler için özel programlar hazırladı. Çocuklar çocuk kulübünde eğlenirken, yetişkinler de otellerin lüks spa ve termal hizmetlerinden yararlanma fırsatı buldu.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Biner Tuğgan, Çeşme’deki turistik otellerin çok sayıda çocuklu aileyi misafir ettiğini belirterek, "Özellikle çocuklara yönelik birçok etkinliğe yer verdik. Malum çocuklarımız çok fazla teknoloji bağımlısı haline geldi. Tablet, bilgisayar oyunlarına çok fazla yönelim var. Biz biraz bunların önüne geçmek için çocuk kulübümüzde bu sömestirde daha geleneksel oyunlarla yola çıktık. Hem geleneksel oyunları yaşatmak hem de çocuklarımızı teknolojinin dışına çekebilmek adına programımızda; ip atlama, seksek, beş taş gibi oyunlarda yer alıyor. Hem ailelerimizden hem de çocuklarımızdan, oldukça da güzel geri dönüşler elde ettik" diye konuştu.

HAFTA İÇİ YÜZDE 70, HAFTA SONU YÜZDE 100 DOLULUK

Çeşme’deki turistik otellerin doluluğu hakkında da bilgi veren Tuğgan, "Doluluklarımız; hafta içi yüzde 60-yüzde 70 seviyelerinde seyrederken, hafta sonu neredeyse yüzde 100 tam kapasiteye ulaştık. Çeşme bölgesi sömestir döneminde oldukça talep aldı; ancak özellikle büyük ve termal oteller bu talepleri karşılayabiliyor; çünkü daha kompakt, bünyesinde hem çocuklara yönelik etkinlikler sunabilmesi ve yetişkinlere yönelik termal spa hizmetleri sunabildiği için her yaş grubunun beklentisini karşılayabiliyor" diye belirtti.

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