Somon ihracatı 9 ayda yüzde 142 artarak 271 milyon doları buldu

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'den yılın 9 ayında yapılan somon ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 142 artarak 270 milyon 998 bin dolar oldu.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ocak-eylül döneminde 35 ülkeye 36 bin 906 ton somon ihraç edildi.

Söz konusu ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 142 artışla 270 milyon 998 bin 873 dolara yükseldi.

Rusya Federasyonu, Almanya ve Japonya, en fazla somon ihraç edilen ülkeler oldu.

Bu dönemde Rusya Federasyonu'na 143 milyon 264 bin dolar, Almanya'ya 33 milyon 658 bin dolar ve Japonya'ya da 29 milyon 734 bin dolarlık somon ihraç edildi.

Ülke ihracatının yüzde 37'sinin gerçekleştirildiği Karadeniz'den de bu dönemde 13 ülkeye 13 bin 874 ton karşılığı 100 milyon 982 bin dolarlık somon gönderildi.

DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, somonun yurt dışından yoğun talep gördüğünü söyledi.

Bu kapsamda DKİB olarak Türk somonunun tanıtımı için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Kobya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk somonunun tanıtılmasına yönelik kasımın ilk haftasında Güney Kore'nin Busan şehrinde düzenlenecek su ürünleri fuarında stant açacağız. Önemli bir somon ithalatçısı olan Güney Kore'ye bu tanıtım etkinliği kapsamında Türk somonu ihracatının daha ön plana çıkarılması planlanıyor."

Kobya, Türk somonunun her geçen gün tadı ve kalitesiyle ön plana çıktığına işaret ederek, ihracatta yılın çok daha iyi rakamlarla tamamlanacağına inandıklarını kaydetti.

