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Son 1 ayda 17 bin araç cezadan kaçamadı

05.01.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da trafik kurallarına uymayan sürücülere son 1 ayda toplam 12 milyon 826 bin 940 TL idari para cezası yazılırken, meydana gelen kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Son 1 ayda 17 bin araç cezadan kaçamadı

Aydın’da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, 2022 yılı Aralık ayı içerisinde yapılan denetimlerde toplam 142 bin 76 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kusurlarından dolayı 231 sürücü ve 986 araç trafikten men edilirken 530 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2022 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 142 bin 76 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 17 bin 614 araca 12 milyon 826 bin 940 TL para cezası tatbik edilmiştir.

Aralık ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 231 sürücü ve 986 araç trafikten men edilmiş, 530 sürücünün ehliyetine el konulmuştur. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2022 Aralık ayı içerisinde ilimiz sınırlarında toplam 287 maddi hasarlı, 284 yaralamalı ve 3 ölümlü olmak üzere toplam 574 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 371 vatandaşımız yaralanmış, 4 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 no’lu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik cezası

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