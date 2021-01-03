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Son 10 gün içinde İngiltere'den İzmir'e gelenler yurtlarda karantinaya alındı

İZMİR HABERLERİ  | 03.01.2021 16:38 | Son Güncelleme

Son 10 gün içinde İngiltere'den İzmir'e gelenler yurtlarda karantinaya alındı

İZMİR (AA) - Son 10 gün içinde İngiltere'den İzmir'e gelen 60 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

İngiltere'den geldiği belirlenen 60 kişi, sağlık ekiplerince evlerinden alınarak Gazi Ayşe Hanım Yurdu'na yerleştirildi.

Bazı kişiler, karantinadaki yakınlarına kıyafet ve çeşitli eşyalar getirdi. Karantinada bulunanların, hava almak için zaman zaman balkona çıktıkları gözlendi.

Yurt binasında AFAD, polis ve sağlık ekibi görev yapıyor.

İzmir Valiliği, dün, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda 10 gün içerisinde İngiltere’de bulunan ve Türkiye’ye kara, hava ve deniz yoluyla gelen kişilerin, 14 gün boyunca karantina altına alınacaklarını bildirmişti.

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