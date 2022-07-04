Son dakika: 17'lik Türk yıldız devleri peşine taktı! Barcelona, Juventus...

Birçok dünya liginde sezonların tamamlanmasının ardından transfer hareketliliği hız kazanmış durumda... Avrupa'nın dev kulüpleri birçok isim için girişimlerini hızlandırırken, Türkiye U17 Milli Takımımızın genç oyuncusu Kenan Yıldız dünya devlerini peşine taktı.

BARÇA'NIN ARDINDAN JUVE!

Bayern Münih altyapısında yetişen ve kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran tarihi ile sona eren 17 yaşındaki genç yıldız için Barcelona'nın devreye girdiği biliniyordu. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Alman ekibi ile sözleşmesi biten ve henüz mutabakat sağlanamayan genç oyuncu için Barcelona'nın ardından Juventus da devreye girdi.

FENERBAHÇE İDDİASI...

Böylece, bu transfer için uzun zamandır uğraş veren İspanyol devine, Bayern Münih'ten sonra Juventus da rakip oldu. Öte yandan Başarılı performansıyla devleri peşine takmayı başaran 17'lik yıldız ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddiaları da gündeme gelmişti.

KENAN YILDIZ KİMDİR?

Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005 tarihinde Almanya'nın Regensburg kentinde doğdu. 17 yaşında olan Türkiye U17 ve Bayern Münih'in U19 formalarını giyen Yıldız, 1.85 boyundadır. Regensburg altyapısında yetişen genç yetenek, daha sonra Bayern Münih alt takımlarında oynadı. Kenan Yıldız, son olarak Bayern U19 takımında oynadı.



