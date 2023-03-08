Son dakika: 2008'deki zaferin mimarıydı! Fenerbahçe'nin unutulmaz teknik direktörlerinden Zico, Sevilla maçı öncesinde şifreyi verdi: 'Yine aynısı olmalı!'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de nefesler tutuldu ve UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak olan Sevilla maçı beklenmeye başlandı. Sarı - lacivertli taraftarların oldukça umutlu olduğu eşleşme öncesinde takımın efsane teknik direktör Zico'dan flaş açıklamalar geldi.

FENERBAHÇE, DAHA ÖNCE ELEMİŞTİ

Fenerbahçe, 2007/2008 sezonununda Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda yine Sevilla ile eşleşmiş ve iki maç sonunda rakibini penaltı atışlarıyla devirerek çeyrek finale yükselmişti.

ZICO, TARAFTARLARIN BÜYÜK BEĞENİSİNİ TOPLAMIŞTI

O dönem takımın başında olan Brezilyalı teknik direktör Zico, oynattığı futbol ve yakaladığı başarı ile taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

TURUN ŞİFRESİNİ VERDİ

Deneyimli çalıştırıcı, sarı - lacivertlilerin 9 Mart'ta Sevilla ile oynayacağı maç öncesinde galibiyetin şifresini verdi. İşte Zico'nun Sabah'a yaptığı açıklamalar...

"BİZ 2008'DE YAPTIK, SIRA SİZDE!"

"Önemli başarılar kazandık. Bunlardan biri de Sevilla'yı iki maç sonunda penaltılarla elememizdi. O dönem için F.Bahçe- Sevilla, en iyi iki Şampiyonlar Ligi eşleşmesinden biri olarak öne çıkmıştı. İspanyol ekibinin Avrupa'da önemli bir tecrübesi var. Her zaman zorlu bir rakip ama 2008'de biz yaptık, şimdi siz de yapabilirsiniz."

"FENERBAHÇE'NİN SEVILLA'YI DEVİRECEK GÜCÜ VAR"

"Benim için çok duygusal bir maçtı. Fenerbahçe, taraftarlarını o maçlar çok sevindirdi. Umarım bizim yaptığımızı tekrarlayarak Sevilla'yı devirip bir sonraki tura geçerler. Bir kere şunu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin Sevilla'yı devirecek gücü kesinlikle var. Biz her iki maçta da çok dikkatli olmak ve iyi oynamak zorundaydık. Yine aynısı olmalı. İyi bir sonuca ulaşabilmek, oyuncular, teknik direktörler ve taraftarlar için her zaman önemlidir ve Fenerbahçe bunu tekrar başaracak. Kalbim sizinle... Haydi Fenerbahçe!"

"TARAFTARLARI ASLA UNUTAMAM"

"Jorge Jesus gibi büyük bir hocayı takımın başına getirdiler. Şampiyonluk için de mazeretleri olduğunu düşünmüyorum. Harika bir taraftarları var. Taraftarların o desteğini asla unutamam. İstanbul'da çok güzel iki yıl geçirdim. Mutluydum ve uyumlu çalıştım. Bana herkes destek oldu. O dönem gitmem gerekiyordu, bunlar futbolda olan şeyler. Her teknik adam gelir, işini yapar ve gider. Bana şans verdikleri için kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum. O güzel günleri her zaman mutlulukla hatırlıyorum. Güzel anılar ve insan biriktirdim."

