SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Son dakika: 2008'deki zaferin mimarıydı! Fenerbahçe'nin unutulmaz teknik direktörlerinden Zico, Sevilla maçı öncesinde şifreyi verdi: 'Yine aynısı olmalı!'

Son dakika: 2008'deki zaferin mimarıydı! Fenerbahçe'nin unutulmaz teknik direktörlerinden Zico, Sevilla maçı öncesinde şifreyi verdi: 'Yine aynısı olmalı!'

08.03.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren ve 2. sırada yer alan Fenerbahçe, bir yandan da UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda oynayacağı Sevilla maçının hazırlıklarına devam ediyor. 2008 yılının Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda yine Sevilla ile eşleşen sarı - lacivertliler, rakibini devirip çeyrek finale yükselmişti. O dönem takımın başında olan Zico, Fenerbahçe'ye turun şifresini verdi. İşte o sözler...

Son dakika: 2008'deki zaferin mimarıydı! Fenerbahçe'nin unutulmaz teknik direktörlerinden Zico, Sevilla maçı öncesinde şifreyi verdi: 'Yine aynısı olmalı!'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de nefesler tutuldu ve UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak olan Sevilla maçı beklenmeye başlandı. Sarı - lacivertli taraftarların oldukça umutlu olduğu eşleşme öncesinde takımın efsane teknik direktör Zico'dan flaş açıklamalar geldi.

FENERBAHÇE, DAHA ÖNCE ELEMİŞTİ

fenerbahce_players

Fenerbahçe, 2007/2008 sezonununda Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda yine Sevilla ile eşleşmiş ve iki maç sonunda rakibini penaltı atışlarıyla devirerek çeyrek finale yükselmişti.

ZICO, TARAFTARLARIN BÜYÜK BEĞENİSİNİ TOPLAMIŞTI

thumbs_b_c_0c3289da639117b631558145545948bd

O dönem takımın başında olan Brezilyalı teknik direktör Zico, oynattığı futbol ve yakaladığı başarı ile taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

TURUN ŞİFRESİNİ VERDİ

thumbs_b_c_b3fbad2f5c28ce5ffc9df9e0a59fb67a

Deneyimli çalıştırıcı, sarı - lacivertlilerin 9 Mart'ta Sevilla ile oynayacağı maç öncesinde galibiyetin şifresini verdi. İşte Zico'nun Sabah'a yaptığı açıklamalar...

"BİZ 2008'DE YAPTIK, SIRA SİZDE!"

b66006d8a69d4c0798711eb4bec893ed

"Önemli başarılar kazandık. Bunlardan biri de Sevilla'yı iki maç sonunda penaltılarla elememizdi. O dönem için F.Bahçe- Sevilla, en iyi iki Şampiyonlar Ligi eşleşmesinden biri olarak öne çıkmıştı. İspanyol ekibinin Avrupa'da önemli bir tecrübesi var. Her zaman zorlu bir rakip ama 2008'de biz yaptık, şimdi siz de yapabilirsiniz."

"FENERBAHÇE'NİN SEVILLA'YI DEVİRECEK GÜCÜ VAR"

d732c54c33c7cb351f9645c42a2a8a55

"Benim için çok duygusal bir maçtı. Fenerbahçe, taraftarlarını o maçlar çok sevindirdi. Umarım bizim yaptığımızı tekrarlayarak Sevilla'yı devirip bir sonraki tura geçerler. Bir kere şunu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin Sevilla'yı devirecek gücü kesinlikle var. Biz her iki maçta da çok dikkatli olmak ve iyi oynamak zorundaydık. Yine aynısı olmalı. İyi bir sonuca ulaşabilmek, oyuncular, teknik direktörler ve taraftarlar için her zaman önemlidir ve Fenerbahçe bunu tekrar başaracak. Kalbim sizinle... Haydi Fenerbahçe!"

"TARAFTARLARI ASLA UNUTAMAM"

2022-09-15T192350Z_2009188779_UP1EI9F1HVOBK_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-REN-FEN-REPORT

"Jorge Jesus gibi büyük bir hocayı takımın başına getirdiler. Şampiyonluk için de mazeretleri olduğunu düşünmüyorum. Harika bir taraftarları var. Taraftarların o desteğini asla unutamam. İstanbul'da çok güzel iki yıl geçirdim. Mutluydum ve uyumlu çalıştım. Bana herkes destek oldu. O dönem gitmem gerekiyordu, bunlar futbolda olan şeyler. Her teknik adam gelir, işini yapar ve gider. Bana şans verdikleri için kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum. O güzel günleri her zaman mutlulukla hatırlıyorum. Güzel anılar ve insan biriktirdim."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İspanya ayaklandı! Maç öncesi kırmızı alarm...İspanya ayaklandı! Maç öncesi kırmızı alarm...
Herkes Arda Turan'ı bekliyordu, Rıdvan Dilmen ters köşe yaptı!Herkes Arda Turan'ı bekliyordu, Rıdvan Dilmen ters köşe yaptı!
Tepkisini böyle gösterdi! Dikkat çeken görüntüTepkisini böyle gösterdi! Dikkat çeken görüntü
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Zico son dakika haberler fenerbahçe şampiyonlar ligi sevilla son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to maçın iyet

En Çok Okunan Haberler

Akşener, geçmişte AK Parti'den gelen teklifi açıkladı!

Akşener, geçmişte AK Parti'den gelen teklifi açıkladı!

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! Albay Adalıoğlu helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! Albay Adalıoğlu helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit oldu

Gültekin Uysal gafı sonrası açıklama geldi!

Gültekin Uysal gafı sonrası açıklama geldi!

Volkan Demirel takımın başına mı geçiyor?

Volkan Demirel takımın başına mı geçiyor?

Sevilla, Fenerbahçe karşısında ölüm/kalım maçına çıkıyor!

Sevilla, Fenerbahçe karşısında ölüm/kalım maçına çıkıyor!

Sergen Yalçın sesleri! Dirsek teması kuruldu, anlaşma bekleniyor!

Sergen Yalçın sesleri! Dirsek teması kuruldu, anlaşma bekleniyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.