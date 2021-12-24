Son dakika: 90 dakika boyunca ıslıklanmıştı! Galatasaray'da Muslera yerine İrfan Can Eğribayat geliyor

Son dakika: Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı tüm planları bozdu. Yönetim devre arasında forvet ve kanat transferi yapmayı planlarken Muslera'nın sakatlığından dolayı bir de kaleci transferi yapılacak. Yabancı sınırlaması nedeniyle kaledeki pozisyonu Türk bir isimle kapatmak isteyen sarı-kırmızılılar Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı listesine aldı. Bu haberin ardından dün akşam oynanan Beşiktaş-Göztepe maçında top İrfan Can'ın ayağına gelir gelmez siyah-beyazlı taraftarlar ıslıkla protestoda bulundu.

LİSTE BAŞI: İRFAN CAN EĞRİBAYAT

Galatasaray'ın kaleci listesinin başında İrfan Can Eğribayat yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, genç kaleci için Göztepe ile masaya oturacak. Olmazsa Giresun'dan Okan Koçuk'u geri çağrılacak.



