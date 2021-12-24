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Son dakika: 90 dakika boyunca ıslıklanmıştı! Galatasaray'da Muslera yerine İrfan Can Eğribayat geliyor

24.12.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'da Muslera'nın yaşadığı sakatlık sonrası yönetim düğmeye bastı. Devre arasında kaleci transferine kesin gözüyle bakılırken en önemli aday da belli oldu. Dün oynanan Beşiktaş-Göztepe maçında rakip takımın kalecisi İrfan Can Eğribayat ile ilgilenen Galatasaray bu transferi bitirmek istiyor. Beşiktaş taraftarı da bu yüzden 90 dakika boyunca İrfan Can'ın top ayağına gelir gelmez ıslıklı protestoda bulundu. İşte detaylar...

Son dakika: 90 dakika boyunca ıslıklanmıştı! Galatasaray'da Muslera yerine İrfan Can Eğribayat geliyor
İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Eğribayat

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Göztepe
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Son dakika: Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı tüm planları bozdu. Yönetim devre arasında forvet ve kanat transferi yapmayı planlarken Muslera'nın sakatlığından dolayı bir de kaleci transferi yapılacak. Yabancı sınırlaması nedeniyle kaledeki pozisyonu Türk bir isimle kapatmak isteyen sarı-kırmızılılar Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı listesine aldı. Bu haberin ardından dün akşam oynanan Beşiktaş-Göztepe maçında top İrfan Can'ın ayağına gelir gelmez siyah-beyazlı taraftarlar ıslıkla protestoda bulundu.

LİSTE BAŞI: İRFAN CAN EĞRİBAYAT

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Galatasaray'ın kaleci listesinin başında İrfan Can Eğribayat yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, genç kaleci için Göztepe ile masaya oturacak. Olmazsa Giresun'dan Okan Koçuk'u geri çağrılacak.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
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