Son dakika: 97. Gazi Koşusu'nda kazanan Urfa Aslanı oldu!

Son dakika haberleri: Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, bu yıl 97. kez Veliefendi Hipodromu’nda koşuldu.

Büyük bir heyecana sahne olan 97. Gazi Koşusu'nda kazanan Urfa Aslanı oldu.

5 MİLYON LİRA ÖDÜL

Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine 5 milyon lira ödül kazandırdı. İkinciye 2 milyon, üçüncüye 1 milyon, dördüncüye 500 bin, beşinciye de 250 bin lira ikramiye ödendi.

YÜKSEK İLGİ GÖSTERİLDİ

Türk spor tarihinin kesintisiz devam eden tek organizasyonu olan Gazi Koşusu'na vatandaşlar da akın etti. Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul’da kalan ve şehir dışından gelen vatandaşlar, Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen bu önemli organizasyonu kaçırmadı.

Yarışsever vatandaşlar, aileleriyle birlikte hipodroma gelerek, piknik yaptı ve Gazi Koşusu öncesi düzenlenen etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.



